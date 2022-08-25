مدبولي يشهد توقيع 7 مذكرات تفاهم لإنشاء مجمعات صناعية للهيدروجين الأخضر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، منذ قليل، توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة؛ لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

تحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة

وُقّعت الاتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، من جانب، وبين شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر.

ووقع مذكرات التفاهم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، من جانب الحكومة المصرية.

شركات عالمية

ومن جانب التحالفات العالمية وقّع باولو دي ميشيل، ممثل شركة «جلوبال إك» البريطانية، والمهندس صباح المطلق، رئيس مجلس إدارة شركة الفنار السعودية، ودانيال كالديرون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الكازار للطاقة» الإماراتية، والدكتور تاج الدين سيف، رئيس مجلس إدارة شركة «K & K» الإماراتية، وتاثر سنسوي، الرئيس التنفيذي لشركة MEP الأمريكية المصرية للطاقة، وراجات ساكسريا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ACME الهندية المتخصصة في مجال الهيدروجين الأخضر، والدكتور شريف الخولي، الشريك والمدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة «أكتيس» البريطانية.