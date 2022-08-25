عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في المقر الصيفي للحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

تفاصيل تطورات مجابهة الحكومة للأزمة الاقتصادية العالمية

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تفاصيل تطورات مجابهة الحكومة للأزمة الاقتصادية العالمية، وتطورات مجابهة فيروس كورونا المستجد، وعدد من الملفات الأخرى.

7 مذكرات تفاهم لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر

كان رئيس الوزراء، قد شهد قبل قليل توقيع 7 مذكرات تفاهم لإنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قبيل بدء الاجتماع.