أهالي بورسعيد يشيدون بمنع الموتوسيكلات من دخول الكورنيش: قرار جرئ

تفاجا أهالي بورسعيد اليوم بحملات أمنية مكبرة بقيادة اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، على كورنيش بورسعيد لمنع دخول الموتوسيكلات؛ ليستمتع الزائرين بالسير على الكورنيش دون خوف عليهم أو على أطفالهم من الحوادث الناتجة عنه.

وشارك في الحملة قيادات مديرية أمن بورسعيد وشرطة المرافق، وسط سعادة من الزائرين على الكورنيش بهذه الحملات.

منع الموتوسيكلات على الكورنيش حلم انتظرناه طويلا

وأكدت شرين عبد العاطي، من أهالي بورسعيد، أن منع دخول الموتوسيكلات من دخول كورنيش بورسعيد حلم انتظروه طويلا، وطالبوا به القيادات الأمنية، لأنها تتسبب في حوادث كثيرة منها السرقة والتحرش والإصطدام بالآخرين، وقالت: "كنا نخاف على أطفالنا من السرعة الزائدة للموتوسيكلات".

وتتمنى "شيرين"، أن تستمر الحملات بمنع دخول الدراجات النارية إلى الكورنيش، مقدمة الشكر لمديرية الأمن وشرطة المرافق والمرور.

الدراجات الهوائية لرجال المرور حماية للبيئة

وقالت هويدا أحمد، ربة منزل، إن انتشار رجال المرور بالدراجات الهوائية على الكورنيش وفي الشوارع حول محافظة بورسعيد، يؤكد أن مصر تحافظ على البيئة وتلتزم بتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية البيئة، وهي بديل جيد للدراجات النارية الملوثة للبيئة وتعمل على تيسير الحركة المرورية في شوارع يصعب الدخول إليها بالسيارات.

من جانبه أكد محمود الوايلي أن مدير الأمن بورسعيد، أنه مستمع جيد للشارع البورسعيدي ومشاكله، وأن المواطنين لمسوا ما جرى في الشارع من حملات مكبرة علي الأوكار الإجرامية ولضبط الشارع، ويتمنى استكمال الحملات بمنع الحيوانات على شاطىء بورسعيد والكورنيش.

سيدة لرجال الداخلية: جزاكم الله خيرا

ورددت نجاة الوشاحي، من أهالي بورسعيد، لرجال الأمن "جزاكم الله خيرا رجال الداخلية لإعادة الانضباط لبلدنا الحبيبة بورسعيد"، وطالبت بمزيد من الحملات على الخارجين على القانون ومتعاطي المخدرات ومن يهددوا أمن المواطنين بالسلاح الناري والأبيض.

منع الموتوسيكلات على الكورنيش قرار جرىء

ويرى يونس سعد، من أهالي بورسعيد، أن قرار منع الموتسيكلات من كورنيش بورسعيد، جريئا، وطالب مديرية الأمن باسم سكان شارع "طرح البحر" بحملات أمنية لمتابعة الموتوسيكلات والسيارات المسرعة بشكل جنوني في أوقات مبكرة جدا في الصباح الباكر، محدثة أصواتا مزعجة جدا".