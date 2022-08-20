قصة النصب الإلكتروني على المواطنين في بورسعيد.. الضحايا سعوا للربح السريع

تعددت صور جرائم النصب الإلكتروني وتنوعت أشكالها، ويحاول البعض استغلال الفضاء الإلكتروني لإغراء الآخرين بالمكسب السريع ثم الاستيلاء على أموالهم، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية في بورسعيد من الإيقاع بسيدتين استطاعتا إيهام الضحايا بإمكانية استثمار مدخراتهم المالية، وتحقيق أرباح مالية بطريقة سهلة، عن طريق الترويج لبعض المنتجات الموجودة على تطبيقين احتياليين، واستطاعتا استقطاب وجذب العديد من المواطنين للاشتراك فيهما، والتحصل منهم على مبالغ مالية طائلة.

أوهمتا الضحايا بالأرباح

وبحثا عن الربح السريع، اشترك البعض في التطبيقين وبعضهم دفع مبالغ مالية متفاوتة بغرض تحقيق منفعة مادية إلا أنهم فوجئوا عقب الاشتراك بغلق التطبيقين وتعرضهم لواقعة نصب إلكترونى بيَنة، الأمر الذي دفعهم للتوجه لأحد أقسام الشرطة ببورسعيد، وتحرير بلاغات ضد السيدتين.

3 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وبعمل التحريات اللازمة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من التعرف على مرتكبي الواقعة، وتحديد هويتهم وتبيّن أنهما سيدتان وشخص آخر يساعدهما.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة والتنسيق بين القطاعات الداخلية لأجهزة وزارة الداخلية أمكن رصدهم وتحديد أماكن تواجدهم وتم استهدافهم بواسطة قوة أمنية، وأمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين وجود دلائل على ارتكابهم الواقعة، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بتفاصيل الواقعة، واعترفوا بفعلتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تتابع سير مجرى التحقيقات في الواقعة.