مصرع شاب في تصادم سيارة ملاكي ولودر بطريق «بورسعيد - دمياط»

لقي شاب مصرعه، اليوم، في تصادم سيارته مع لودر تابع لمحافظة بورسعيد، أمام قرية الفردوس بطريق «بورسعيد - دمياط»

تصادم سيارة ولودر

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باستقبال مستشفي الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد المصاب محمد مسعد مسعد البرقاوي، 36 سنة، نتيجة تصادم سيارة ملاكي مع لودر يتبع محافظة بورسعيد بجوار مطار بورسعيد على طريق «دمياط - بورسعيد»، ووفاة المصاب داخل المستشفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية له.

سرعة زائدة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بالمديرية، أن السيارة حاولت تخطي اللودر فاصطدمت به، وأن السيارة واللودر كانتا تسيران بسرعة زائدة.

وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات، ووضع الجثة تحت تصرفها بمشرحة المستشفى، ومعرفة ملابسات الحادث، فيما انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم نقل السيارة من نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية بعد الحادث.