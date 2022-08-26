أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 26-8-2022 مقابل الجنيه المصري

يهتم قطاع كبير من المواطنين بأسعار العملات في الكثير من البنوك المختلفة، والتي تتغير بشكل يومي ودائم، ويختلف سعر البيع في البنوك عن سعر الشراء، ومن أكثر العملات التي يهتم بها المصريون سعر الدولار واليورو والدينار الكويتي.

وحرصا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار العملات في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس الجاري، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.13 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.13 جنيه للبيع و19.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصري

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.08 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.08 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.06 جنيه للبيع و5.11 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.22 جنيه للبيع و19.04 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 18.95 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 22.49 جنيه للشراء 22.72 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 22.59 جنيه للشراء 22.68 جنيه للبيع.