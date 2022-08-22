أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 22-8-2022 مقابل الجنيه المصري

تحظي أسعار العملات الأجنبية والعربية، باهتمام قطاع كبير من المواطنين، فبسبب التغيرات العالمية الاقتصادية أصبحت تتأثر بشكل لحظي في البنوك وشركات الصرافة والبورصات.

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين الموافق 22 أغسطس الحالي، واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار العملات في البنوك المختلفة والعاملة في مصر، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال في بنك قناة السويس نحو 5.10 جنيه للبيع و5.06 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 19.10 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، واليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للبيع و19.1 جنيه للشراء، وفي بنك قناة السويس نحو 19.08 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 19.1 جنيه للبيع و19.16 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر، نحو 22.54جنيه للشراء مقابل 22.67 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 22.54 جنيه للشراء مقابل 23.67 جنيه للبيع، وبالبنك المركزي نحو 22.59 جنيه للشراء 22.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 19.26 جنيه للبيع و19.12 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأوروبية في بنك مصر نحو 19.14 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع، فيما وصل سعر اليورو في البنك المصرف المتحد نحو 19.16 جنيه للشراء و19.36 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 19.16 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع.