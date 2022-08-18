تباين أسعار العملات عالميًا والدولار الأمريكي يخسر 0.93% خلال أسبوع

سجّل مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.93% على مدار أسبوع، على خلفية زيادة المراهنات بشأن تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة ما سيدفع «الاحتياطي الفيدرالي»، للتراجع عن مساره التشددي تجاه السياسة النقدية، الأمرالذي يقلل الطلب على العملة الخضراء.

تراجع سعر الدولار الأمريكي وسط مواصلة التضخم الارتفاع

وأضاف البنك المركزي المصري في نشرته الأسبوعية عن أداء الأسواق العالمية خلال الفترة من 5 إلى 12 أغسطس 2022، أنَّ الدولار الأمريكي تراجع على الرغم من تصريحات مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» بأنَّ معدل التضخم لا يزال مرتفعًا، مشيرين إلى أنهم يدعمون رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

سعر اليورو يرتفع أمام الدولار

وتابعت النشرة، أنَّ سعر العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، حققت مكاسب بلغت 0.75% أمام نظيرتها الأمريكية، أي الدولار، على الرغم من مرور المنطقة بأزمات طاقة والتي اشتدت بسبب موجة الحر الحالية المُستهلكة للطاقة.

يشار إلى ارتفاع أسعار الكهرباء في ألمانيا وفرنسا إلى مستويات قياسية جديدة خلال الأسبوع.

سعر الجنيه الاسترليني

فيما سجل سعر الجنيه الاسترليني صعوداً بنسبة 0.54%، محققاً أغلب مكاسبه خلال جلسة الأربعاء بنمو 1.15% على خلفية صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والتي جاءت أقل من المتوقع، الأمر الذي أثر بدوره على الدولار.

وفي الوقت نفسه، وبحلول نهاية الأسبوع، قلص الجنيه الاسترليني بعضًا من مكاسبه، حيث أكدت البيانات الاقتصادية توقعات بنك إنجلترا بحدوث ركود، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشًا بقياس ربع سنوي.

سعر الين الياباني

أنهى الين الياباني تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.19% مقابل الدولار الذي تراجع، وذلك بعد ارتفاعه بنسبة 1.63% يوم الأربعاء متبوعًا بتراجعات طفيفة شهدتها العملة في بقية الأسبوع بفعل تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية.

يجدر الإشارة إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي نيته لرفع أسعار الفائدة على الدولار ليستمر في سياسته النقدية التشددية بهدف كبح جماج التضخم، مع توقعات بتجاوز النسبة 4% قبل نهاية 2022، ما دفع البنوك المركزية العالمية الأخرى للسير على نفس النهج.

وسجل سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 2.5% وفقاً لآخر اجتماعاته المعلنة منذ أسابيع، مع العلم سجلت مستويات التضخم مؤخراً تراجع طفيف بحسب البيانات الرسمية للبلاد.