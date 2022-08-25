وحدتا طب أسرة «ميسرة والـ44» في بورسعيد تحصلان على درجة الاعتماد القومية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، حصول وحدتي طب أسرة «ميسرة» و «الـ44» التابعتين للهيئة بمحافظة بورسعيد، على درجة الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات «GAHAR 2021»، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

اعتماد 100% من وحدات طب أسرة «الرعاية الصحية» ببورسعيد

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أنَّه بعد اعتماد وحدتي طب أسرة «ميسرة» و«الـ44»، يكون قد تمّ اعتماد 100% من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد بواقع 35 وحدة ومركز طب أسرة، وذلك وفقًا للمعايير المحدثة «GAHAR 2021، وذلك باعتبار محافظة بورسعيد أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

ولفت البيان، إلى أنَّ مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بكل المحافظات، تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية الأولية، حيث تقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المواطن، وأن طب الأسرة هو نواة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

جودة عالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي

ومن جهته، هنأ الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، كتيبة العمل داخل «وحدة طب أسرة ميسرة»، و«وحدة طب أسرة الـ 44»، لوصولهما لدرجة الاعتماد القومية «GAHAR»، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية «إسكوا»، مؤكّدًا أنَّ كل الجهود المبذولة في هيئة الرعاية الصحية هدفها الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية، اعتماد 46 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية داخل محافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء)، وذلك خلال عام واحد من صدور معايير الاعتماد القومية المعترف بها من جمعية الإسكوا، وهو ما يعكس مطابقة المنشآت الطبية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة