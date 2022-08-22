أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انعقاد اللجنة الطبية العليا لفرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق البروتوكولات العلاجية وضبط الأداء الإكلينيكي بكل مستشفيات الهيئة في المحافظة، باعتبارها نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

دور اللجنة الطبية العليا

وأوضح بيان الهيئة، أن دور اللجنة الطبية العليا هو متابعة تطبيق بروتوكولات العلاج، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية بأعلى المعايير ويخلق آلية لضبط الخدمات الطبية المقدمة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة طبية عليا بكل فرع من فروع الهيئة بالمحافظات، وتضم أفضل الاستشاريين في كل محافظة من محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث.

وتابع البيان، تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الطبي الاستشاري بالهيئة، ومراجعة السياسات الخاصة بالهيئة الطبية بالمستشفيات، ومتابعة تنفيذ لائحتها، وتقييم دور اللجان في المستشفيات، ووضع خطط للتحسين المستمر، وكذلك التوصية فيما يخص الأمور الفنية لتوزيع الأطباء لتغطية الإحتياجات في المستشفيات، علاوة على المشاركة في تحديد الإحتياجات المجتمعية من الرعاية الطبية مع وضع الأهداف والخطط للوصول لتحقيقها.

كما تختص اللجنة بمراجعة وتحديث أدلة العمل الإكلينيكية وفقًا لمجالات الخدمات بالمستشفيات، ومراجعة الإمتيازات الإكلينيكية لرؤساء الأقسام بالمستشفيات ومراجعة نسب التزام الأطباء بالإمتيازات الإكلينيكية بالمستشفيات، إضافة إلى مراجعة آلية تقييم الأداء الفني للأطباء ومناقشة مؤشرات قياس الأداء الفنية، فضلًا عن عمل مراجعة للأنداد peer review، في نفس القسم أو التخصص الطبي، وأخيرًا بحث شكاوي الأطباء في المستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة، وذلك ضمانًا لتحقيق أعلى معدلات رضاء العاملين وبما ينعكس بالإيجاب على جودة الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة الجديدة.

أعضاء اللجنة الطبية العليا لفرع الأقصر

واستكمل البيان، تتكون اللجنة الطبية العليا لفرع الهيئة الأقصر من نخبة من أساتذة الجامعات والإستشاريين من مختلف التخصصات الطبية، ويترأسها أحمد محمد الطاهر الدنان استشاري المسالك البولية جامعة أسيوط، وبعضوية كل من، أبوالنجا عبدالراضي استشاري باطنة وكلى بمستشفي الكرنك الدولي، وسام الإسلام توفيق استشاري عظام بمستشفى الكرنك الدولي، ومنتصر رؤوف استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى الكرنك الدولي، وصديق أحمد استشاري أمراض نساء وتوليد بمستشفى إيزيس التخصصي.

وذلك إلى جانب، إبراهيم أحمد موسى استشاري العناية المركزة والتخدير بمستشفى إيزيس التخصصي، ومحمد السيد محمود استشاري العناية المركزة والتخدير بمستشفى إيزيس التخصصي، وحسين عبد المنعم كراع استشاري القلب والأوعية الدموية بمستشفى طيبة التخصصي، والسيد سيد العربي أخصائي طب الأطفال بمستشفى طيبة التخصصي، وأمل العربي استشاري باطنة وكلى بمستشفى طيبة التخصصي، ومحمود كمال خميس استشاري جراحة مخ وأعصاب بمستشفى حورس التخصصي، ومحمد عبد الخالق أخصائي جراحة أوعية دموية بمستشفى حورس التخصصي، ومحمد فاروق أخصائي جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصي.