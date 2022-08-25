الرئيس الروسي يوقع مرسوما لزيادة عدد أفراد الجيش لـ2.04 مليون جندي

نقلت موقع قناة العربية الإخبارية عن وسائل إعلام روسية، عن أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع مرسومًا رئاسيًا؛ لرفع عدد أفراد الجيش الروسي إلى 2.04 مليون جندي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

بوابة المعلومات القانونية

ووفقا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإنّه تم نشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية الروسية، مشيرة إلى أنّه وفقًا للمرسوم السابق الصادر في 17 نوفمبر 2017، كان قوام القوات المسلحة الروسية هو 1.902.758، بما في ذلك 1.013.628 عسكريًا.

أما المرسوم الجديد فينص على تحديد قوام القوات المسلحة الروسية بـ2039758 فردا، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا.