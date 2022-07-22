القوات الأوكرانية تعلن مقتل 35 عنصرًا من الجيش الروسي جنوب البلاد

أعلنت القوات الأوكرانية، تنفيذ وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة، 230 عملية إطلاق نار جنوب أوكرانيا، كما شنت الطائرات الحربية الأوكرانية، 8 ضربات على المواقع الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت قيادة «العمليات الجنوبية»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى مقتل 35 جنديًا روسيًا وتدمير مدافع «هاوتزر»، ذاتية الدفع «ميستا إس»، وطائرتي استطلاع دون طيار و3 مركبات مدرعة.

كندا تعلن نقل أكثر من 1360 طنًا من المساعدات العسكرية لـ«كييف»

بدورها، نقلت طائرات القوات المسلحة الكندية أكثر من 1360 طنًا من المساعدات العسكرية الموجهة لـ«كييف» منذ مارس الماضي، وفقًا لما نشرته وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مؤكدة أن «أوتاوا»، تواصل نقل الشحنات التي تبرعت بها.

من جانبها، قالت الاستخبارات الكندية، إنّ خسائر روسيا الكبيرة في الأفراد والمعدات، أدت إلى تراجع قدرات موسكو العسكرية لتحقيق طموحاتها في أوكرانيا، مضيفة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «موسكو» مجبرة الآن على تقليص أهدافها الإستراتيجية.

من جانبه، قال فيتالي إجناتيف وزير خارجية جمهورية ترانسنيستريا غير المعترف بها، إن سلطات الجمهورية تسعى للحصول على الاستقلال والانضمام إلى روسيا في وقت لاحق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

لافروف: تطوير شراكة شاملة مع دول إفريقيا لايزال بين أولويات بلاده

بدوره، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى أن بلاده والشركاء الأفارقة يعملون على خفض مستمر لحصة الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، في التجارة المتبادلة بين الطرفين، موضحًا أن تطوير شراكة شاملة مع دول قارة إفريقيا، لايزال من بين الأولويات المهمة لسياسة موسكو الخارجية.

من جانبها، قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن أوكرانيا تبحث مع مؤسسات كبرى سبل خفض مدفوعات الديون، فيما قال محافظ «البنك الوطني» الأوكراني كيريلو شيفتشينكو، إن بلاده تلقت 12.7 مليار دولار من شركاء دوليين منذ الحرب الروسية على بلاده في 24 فبراير الماضي.

وزير الاقتصاد الألماني: يتعين على «برلين» توفير الطاقة

وقال روبرت هابك وزير الاقتصاد، ونائب المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن تدشين خط أنابيب «السيل الشمالي-2»، الروسي للغاز سيعني هزيمة بلاده أمام موسكو، مضيفا لقناة «زد دي إف» الألمانية، أنه يجب على بلاده إيجاد مصدرين آخرين لـ الغاز، وأشار المسؤول الألماني، إلى أنه يتعين على «برلين» توفير الطاقة.

بدورها، دعت الأرجنتين، إلى تعزيز السوق المشتركة الجنوبية، المعروفة باسم «ميركوسور»، مشيرة على لسان رئيس البلاد، ألبرتو فرنانديز، خلال الجلسة العامة لقمة رؤساء دول السوق والدول المنتسبة إليها في باراجواي، إنها قادرة على توفير الغذاء للعالم بأسره، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.