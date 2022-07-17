موسكو تقصف «كريفي ريه».. وكييف تعلن مقتل 36 من الجيش الروسي

قصفت القوات الروسية، مدينة «كريفي ريه» الواقعة بمنطقة دنيبروبتروفسك جنوب شرقي أوكرانيا، فيما أعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 36 من الجيش الروسي، فيما أسقطت قوات كييف طائرة مسيرة بدون طيار، بالقرب من أولكساندريفكا.

ودمرت القوات الأوكرانية، دمر دبابتين من طراز «تي 72»، ونظام صواريخ «تور أرض-جو» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

غدا.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون تشديد العقوبات على روسيا

ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الاثنين، تشديد العقوبات على روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية. وفي بريطانيا، وعدت وزيرة السياسات التجارية، وزيرة الدفاع البريطانية السابقة بيني موردونت، بأن تقود جهود الغرب ضد «موسكو» إذا تم انتخابها لترأس مجلس الوزراء، مضيفة إنها ستضمن أن يحصل الأصدقاء الأوكرانيون في نهاية المطاف على حريتهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، مؤكدةً أن بلادها لا تسعى إلى مواجهة مع روسيا.

وشددت موردونت، على أنها ستواصل اتباع سياسة رئيس وزراء البلاد المستقيل بوريس جونسون، لدعم أوكرانيا، وقالت ،إن بلادها تدرس الخيارات المتاحة لتوسيع تدريب العسكريين الأوكرانيين في بريطانيا، وإنشاء فرقة عمل لإدارة الاتصالات وإزالة الألغام في البحر الأسود.

موردونت تعد بمضاعفة التعاون مع واشنطن والاتحاد الأوروبي

ووعدت وزيرة السياسات التجارية، بمضاعفة التعاون مع «واشنطن» و«الاتحاد الأوروبي» والشركاء الآخرين لتنسيق الدعم العسكري لـ«كييف».

بدوره، هاجم عضو البرلمان الأوكراني «الرادا»، أليكسي جونشارينكو، الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، حول تصريحاته حول مستقبل أزمة أوكرانيا، وقال إنه يتوجب عليه التحضير للفرار إلى روسيا.

خبير اقتصادي: سعر صرف اليورو ليس لمصلحة المنتجين الأوروبيين

وفي مقابلة تلفزيونية، قال خبير اقتصادي جريجور سارييسكي، إن انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة اليورو، سيؤثر بشكل كارثي على اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وواشنطن، وسيجلب الفائدة لـ موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح سارييسكي، في المقابلة، أن سعر صرف اليورو حاليا ليس لمصلحة المنتجين الأوروبيين، لأنهم يدفعون بالدولار الأمريكي، والتصدير يجري بالعملة الأوروبية الموحدة.