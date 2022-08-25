فيسبوك يوضح طريقة الانتهاء من متابعة منشورات «شخص مزعج»

يعتبر تطبيق Facebook طريقة رائعة للتواصل والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء، ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يمكن أن يصبح مزعجا بسبب موجز الأخبار، سواء كانت أخبارًا مزيفة، أو صور إجازة من زميل دراستك بالكاد تعرفه، أو منصب سياسي مزعج لأحد الأقارب، فهناك بعض الأشياء التي من الأفضل تركها غير مرئية.

حيلة مختلفة

وقال موقع «ذا فيرج» أنه أصبح الآن من الممكن إلغاء متابعة صفحة شخص ما إذا كنت تريد التوقف عن مشاهدة هذه الأنواع من المنشورات، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين ليس من الجيد أو الذوق إلغاء صداقتهم ومتابعتهم، ولحسن الحظ، هناك طريقة للتغلب عليها.

وأشار إلى أنه اتضح إمكانية تخصيص موجز Facebook الخاص بك حتى لا تضطر إلى رؤية منشوراتهم دون الحاجة إلى إلغاء صداقة أي شخص.

كيفية تخصيص موجز FACEBOOK

1- قم بتسجيل الدخول إلى ملفك الشخصي على Facebook.

2- في موجز الأخبار والصفحة الرئيسية اضغط على النقاط الثلاث بالقرب من الركن الأيمن العلوي من المنشور الذي ترغب في التخلص منه.

3-ستظهر قائمة صغيرة تقدم لك عدة خيارات:

4-إذا كنت ترغب في إخفاء منشور واحد فقط ، فانقر فوق إخفاء المنشور .

5-إذا كنت ترغب في إخفاء جميع المشاركات مؤقتًا عن هذا الشخص، فيمكنك أيضًا تحديد غفوة «الاسم» لمدة 30 يومًا، وللحصول على حل طويل الأمد، يمكنك ببساطة النقر فوق إلغاء متابعة «الاسمK.

وبهذه الطرق لن ترى أي منشورات من تلك الصفحة أو الشخص أو المجموعة، ومع ذلك، ستستمر في البقاء مع الأصدقاء ومتابعة ذلك الشخص أو الصفحة أو المجموعة عندما تريد ذلك.