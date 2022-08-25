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مدبولي يكشف آخر استعدادات «حزمة الحماية الاجتماعية» على الهواء بعد قليل

كتب:

محمد مجدي
02:46 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا من مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حول آخر استعدادات ومستجدات تقديم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

ومن المقرر أنَّ يتضمن المؤتمر مشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثل تحالف العمل الأهلي.

وتتضمن حزمة المساعدات الاجتماعية، صرف 100 جنيه في صورة سلع على بطاقات التموين، وبطاقات «ميزة»، الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، وإضافة قرابة مليون أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة، وتوزيع عدد من الكراتين الغذائية بأسعار مخفضة للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن المرتقب أن يبدأ تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يُذاع المؤتمر على الهواء مباشرة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.