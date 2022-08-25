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السيسي يؤكد حرص مصر على الأمن والاستقرار في جنوب السودان

كتب:

محمد أبو عمرة
02:50 م | الخميس 25 أغسطس 2022
الرئيس السيسي خلال استقباله مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان

الرئيس السيسي خلال استقباله مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال استقباله مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان، حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة، كعامل حاسم وركيزة أساسية لتحقيق التنمية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنّ الفريق أول «توت جلواك» سلّم الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، إضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.