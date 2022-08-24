«حياة كريمة» تشيد بمبادرات السيسي الصحية: نغطي كل المحافظات

أشاد الدكتور محمد سعيد، عضو القطاع الطبي بمؤسسة «حياة كريمة»، بالمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، إذ ذكر أن الدولة المصرية بفضل القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت العديد من المبادرات في مجال الصحة، مثل مبادرة الكشف عن فيروس سي، فضلًا عن مبادرات خاصة بصحة المرأة والأطفال، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة» والتي هي مبادرة رئاسية أيضًا قدمت خلال الفترة من مايو الماضي حتى يوليو 166 قافلة بكافة التخصصات الطبية، فضلًا عن 3 قوافل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك قوافل بيطرية.

مبادرة حياة كريمة تعمل على تغطية جميع أنحاء الجمهورية

أضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إكسترا اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، ويعرض على شاشة «extra news»، أن مبادرة حياة كريمة تعمل على تغطية جميع أنحاء الجمهورية، من أجل الوصول إلى القرى الأكثر فقرًا، فضلًا أنه يجر الاهتمام بسرعة التدخل، واستقبال الحالات العادية والحرجة على مدار الـ24 ساعة، كما أنه يتم تقديم العلاج مجانًا بالكامل، سواء أدوية أو جراحات للمواطنين، فحياة كريمة تهدف إلى تغطية جميع القرى والمحافظات في مصر، مشيدًا في الوقت ذاته، بمبادرة 100 مليون صحة، التي كانت تحت مظلتها عدة مبادرات منها القضاء على فيروس سي.

77 قافلة في أول 3 أشهر بعدد 115 ألف مستفيد من القوافل

وأوضح عضو القطاع الطبي بمؤسسة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، أنه من ضمن المبادرات المهمة، مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والكشف المبكر عن الأمراض السارية، فمن خلال القوافل والقطاع الصحي لمبادرة حياة كريمة تم عمل 77 قافلة في أول 3 أشهر بعدد 115 ألف مستفيد من القوافل.