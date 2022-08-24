السيسي يوجّه بإعداد دراسة متكاملة للاستفادة من ثروات بحيرة المنزلة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء طبيب بيطري إسلام عطية عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية، والمهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات للثروة السمكية.

تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول استعراض جهود تطوير وتطهير البحيرات الطبيعية على مستوى الجمهورية، خاصةً بحيرتي المنزلة وناصر.

إنشاء طريق دائري حول البحيرة

واطلع الرئيس في هذا الإطار، على مستجدات تطوير وتطهير بحيرة المنزلة التي تعد أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، استمرارًا لجهود الدولة ذات الصلة، حيث شهدت البحيرة تغييرا كليًا ونقلةً نوعية بعد إزالة التعديات والمزارع غير المرخصة عليها وتعميق البحيرة وتطهيرها وإزالة الرواسب والحشائش وتطوير البواغيز التي تصل البحيرة بالبحر المتوسط باستخدام أحدث الكراكات العملاقة، ووقف تدفق مياه الصرف إليها من خلال تنفيذ محطات معالجة ثلاثية، فضلاً عن إنشاء طريق دائري حول البحيرة لحمايتها وضمان سلاسة النفاذ إليها وتسهيل حركة النقل والتجارة والأفراد، وهي الجهود التي أدت إلى استعادة الحالة الطبيعية والتوازن البيئي للبحيرة وزيادة مساحتها الكلية إلى 250 ألف فدان تحتوي على مياه نقية، ساعدت على الإنتاج السنوي من الأسماك الفاخرة بها كمًا ونوعًا.

ووجّه الرئيس باستكمال أركان الدورة التنموية الخاصة ببحيرة المنزلة، بواسطة استراتيجية متكاملة الأبعاد تضيف على ما تم تحقيقه، وتستثمر جهود الدولة التى استعادت الطبيعة البيئية للبحيرة، وذلك من خلال تطوير قدرات وآليات الصيد بها لتعزيز فرص العمل، ولمساعدة الصيادين من أبناء قرى المحافظات المطلة على البحيرة للاستفادة من الحد الأقصى من إنتاج الأسماك من البحيرة، وما لذلك من مردود اقتصادي وتجاري وغذائي، باعتبار أنّ البحيرات تمثل حضانةً طبيعية لإنتاج الأسماك.

جهود تطوير بحيرة ناصر

كما تابع الرئيس جهود تطوير بحيرة ناصر، موجّها بإعداد دراسة متكاملة تستفيد من ثروتها السمكية من خلال تطوير البحيرة ورفع كفاءتها وتعظيم إمكانيات الصيد بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أنّ الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات شركة تنمية الريف المصري على مستوى الجمهورية، من حيث إجمالي مساحات الأراضي والبنية التحتية لمشروعات استصلاح الأراضي، إلى جانب جهود توفير المقننات المائية، فضلا عن معالجة التحديات القائمة، وذلك بالتنسيق بين الشركة ووزارتي الزراعة والري والجهات العلمية المتخصصة.

ووجّه الرئيس بتدقيق الدراسات العلمية المتعلقة بجميع عناصر نجاح مشروعات تطوير الريف المصري، خاصةً ما يتعلق بتوفير المياه ونوعيتها باعتبارها العنصر الحاسم لنجاح الزراعة واستصلاح الأراضي.