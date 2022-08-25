تحذير جديد لمستخدمي GMAIL وOutlook: هناك اختراق يقرأ رسائلك

تلقى مستخدمو GMAIL وOutlook، تحذيرًا جديدًا من Google، إذ جرى اكتشاف هجومًا مرعبًا، يسمح للقراصنة بقراءة كل بريد إلكتروني في صندوق الوارد للضحية.

وقال موقع «إكسبريس»، إن هذا الهجوم الجديد، يجر تنفيذه بواسطة مجموعة قرصنة تسمى Charming Kitten، كما أوضحت Google في منشور مدونة على الإنترنت، أن هذا الهجوم الخداعي، تمكن من الوصول سرًا إلى صناديق البريد الإلكتروني في Gmail وOutlook وYahoo!، إذ يمكنهم قراءة البريد أيضًا، على حذف أي رسائل بريد إلكتروني، يقول الضحايا إن أمنهم تعرض للخطر.

إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني

بمجرد الحصول على إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالحساب، يمكن للمتسللين تنزيلها ثم تمييزها على أنها غير مقروءة، لذلك عندما تقوم الضحية بتسجيل الدخول، لن تكون هناك علامات على تعرضها للاختراق.

وجرى استخدام الهجمات على أقل من عشرين حسابًا في إيران، إذ أخطرت Google المستخدمين المتضررين، واتخذوا خطوات لتأمين حسابات Gmail وصناديق البريد الخاصة بهم.

ميزات الأمان

وأشارت «جوجل»، إلى أنه على جميع المستخدمين، التأكد من الاستفادة من أكبر عدد ممكن من ميزات الأمان للمساعدة في قفل حساب بريدك الإلكتروني، بما في ذلك استخدام المصادقة الثنائية (2FA)، حيثما كان ذلك متاحًا، والتأكد من استخدام كلمة مرور فريدة، لم يجر ذكرها في أي خروقات سابقة للبيانات.

وأشارت إلى أنه يمكن للمستخدمين التحقق مرة أخرى مما إذا كان جرى اختراق أي من حساباتك عن طريق التوجه إلى موقع haveibeenpwned، ما عليك سوى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك، وستكتشف ما إذا كنت ضحية لأي خرق للبيانات، مع تفاصيل على وجه التحديد عن وقت حدوث الخرق، وما هي المعلومات التي تم اختراقها.