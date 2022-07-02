جوجل تعلن عن تحديث جديد لشكل الـ«Gmail».. تعرف عليه

بدأت شركة «Google» عملاق التكنولوجيا في طرح تحديث وترقية جديدة لـ«Gmail» لملايين المستخدمين، حيث أنه بدءً من هذا الأسبوع، سيتم تطبيق تصميم «Gmail» الجديد تلقائيًا على ملايين الحسابات حول العالم، وفق موقع «express».

وأضاف الموقع أنه قد يكون هناك بعض الأشخاص غير الراغبين في المظهر الجديد لـ«Gmail»، حيث أنه إذا ما زلت تريد التمسك بالمظهر القديم، فسيتعين عليك إلغاء الاشتراك.

التغييرات تبدأ من بداية العام

وكشفت «Google» في منشور مدونة جديد عن هذا التغيير في «Gmail»، قائلة: «في وقت سابق من هذا العام، قدمنا ​​طريقة عرض جديدة ومتكاملة لـ(Gmail)، مما يجعل من السهل التنقل بين التطبيقات المهمة مثل (Gmail) و(Chat) و(Meet) في مكان واحد موحد، وبدءً من اليوم، نطرح تجربة إلغاء الاشتراك لشريحة من مستخدمي (Gmail)، وهذا يعني أن المستخدمين المحددين سيرون تجربة (Gmail) الجديدة افتراضيًا، ولكن سيظل لديهم خيار العودة إلى (Gmail) الكلاسيكي عبر قائمة الإعدادات، وبينما نواصل طرح هذه التجربة الجديدة، سيظل عرض (Gmail) الجديد متاحًا أيضًا للمستخدمين الذين يرغبون في تمكينه عبر الإعدادات السريعة».

وأشار الموقع إلى أنه وفق التعديلات الجديدة في سيتم عمل تغييرات ذات أهمية، وهو شكل القسم الأيسر من واجهة المستخدم، حيث سيتمكن مستخدمو «Gmail» الذين يستخدمون الدردشة و«Meet» بانتظام من تخصيص واجهة المستخدم للوصول إلى هذه الخدمات بسهولة أكبر.

وتجلب ترقية «Gmail» الجديدة أيضًا مظهرًا جديدًا معدلاً وجديدًا استنادًا إلى لغة المواد التي تصممها من «Google».

وقد تم تقديم هذا لأول مرة مع «Android 12» والذي يمنح المستخدمين الفرصة لتخصيص أنظمة الألوان لعناصر واجهة المستخدم التي يتم نقلها أيضًا عبر التطبيقات الأخرى.