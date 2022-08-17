تقارير تحذر مستخدمي «Gmail» من رسالة قد تعرضهم للاختراق

قال موقع «إكسبريس» إن مستخدمي GMAIL يحتاجون إلى التحقق بشكل عاجل من إعداد واحد في متصفحهم للتأكد من عدم تعرضهم للاختراق سرًا، حيث تم تحذير مستخدمي Gmail من أن حملة القرصنة قد تؤدي إلى التجسس على رسائل البريد الإلكتروني.

وأضاف الموقع أن الخبراء الأمنين اكتشفوا جزءًا من البرامج الضارة يطلق عليها SHARPEXT والتي يعتقد أنها جاءت من مجموعة قرصنة في كوريا الشمالية تسمى SharpTongue، حيث تستهدف هذه البرامج الضارة حسابات مستخدمي Gmail وهي نشطة منذ أكثر من عام، وتسرق آلاف الرسائل من حسابات مطمئنة.

طريقة اختراق هواتف الضحايا

وأشار الموقع إلى أنه كما هو الحال مع العديد من عمليات الاحتيال الأخرى المتعلقة بالبرامج الضارة، يبدأ التهديد بإرسال رسالة إلى الضحايا يتم خداعهم للنقر فوق مستند مرفق وتنزيله، وإذا قام مستخدم Gmail بتنزيل الملف الخطير، فسيقوم بتثبيت برنامج ضار على متصفحه سرًا.

خطورة البرنامج الضار

ويستهدف البرنامج الضار Google Chrome - المتصفح الأكثر شيوعًا في العالم - بالإضافة إلى مستعرض Microsoft Chromium، وقد تم اكتشاف العديد من حسابات المستخدمين بالفعل، فبمجرد تنزيل هذا البرنامج الضار - الذي لا يتوفر في سوق Chrome الإلكتروني - وتثبيته على متصفح يمكنه قراءة رسائل البريد الإلكتروني وسرقة البيانات من حسابات Gmail.

كما أنه قادر على إخفاء أي إخطارات منبثقة تنبه المستخدم إلى الامتداد الذي لم يتم التحقق منه والذي يعمل على أجهزتهم، وقد تم تسليط الضوء على هذا التهديد من قبل الباحثين في شركة الأمن السيبراني Volexity الذين نشروا مشاركة مدونة حوله.

وحذرت الشركة المستخدمين من التحقق من أي رسائل يمكن الشك بها وتكون مريبة لدي الشخص لأنها قد تكون خطرا يهدد الرسائل الخاصة به.