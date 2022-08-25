نجاة المغني التركي إبراهيم تاتليسس من حادث سيارة مروع

تعرض المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس لحادث مروري مروع أثناء قيادة سيارته على طريق مدينة بودروم التركية، صباح اليوم، وذلك بعد ما اصطدمت السيارة بشاحنة ما أدى إلى انقلابها، وجرى إرسال فريق إنقاذ لإخراج المغني الشهير من السيارة التي كان فيها برفقة ابنته الصغرى «إليف».

واندلع حريق في سيارة إبراهيم تاتليسس والشاحنة التي اصطدمت بها، عقب الحادث، وفي وقت قصير قام المواطنون المارون بإطفاء النيران، بينما تخلص «تاتليسس»، الذي علق في سيارته من ألسنة اللهب بتدخل المواطنين، إذ جرى إخراجه من السيارة بمساعدة رافعة، وفقا لما نشرته المواقع الإخبارية التركية.

نقل إبراهيم تاتليسس إلى المستشفى بعد الحادث

وتم نقل «تاتليسس» إلى غرفة الطوارئ بمستشفى «Acıbadem Bodrum» على كرسي متحرك، حيث خضع للفحص والأشعة التي أوضحت إصابته بكسر في إحدى ساقيه، وكشف الأطباء أن حالته مستقرة في الوقت الحالي، وذكرت التقارير أن حوالي 5 أشخاص أصيبوا في الحادث، ولكن الإصابات لا تشكل خطرًا على حياتهم.

وأدلى نجله أحمد بتفاصيل عن حالة والده الصحية، قائلا: «ذهبت إلى مكان الحادث وكان الوضع سيئًا للغاية، وتحدثت إلى الأطباء وصحته بخير، إنها حادثة كبيرة حقًا والحمد الله خرج منها بشكل جيد جدا».

تفاصيل حادث إبراهيم تاتليسس

وبدأت تفاصيل الحادث الذي أصيب فيه 6 أشخاص، بمن فيهم إبراهيم تاتليسس، في منطقة بودروم، عندما خرجت الشاحنة عن السيطرة على الطريق الذي كان زلقا بسبب المطر، قبل 60 مترًا من الطريق المقسم، وذهبت إلى المسار المقابل بعد أن انحرفت واصطدمت بسيارة إبراهيم تاتليسس، ومع عنف الاصطدام ذهبت الشاحنة والسيارة إلى الهاوية.

وأصيب 6 أشخاص في الحادث، بينهم إبراهيم تاتليسس، وسائق الشاحنة جولتكين جولسوي، وضابط الشرطة ألبر أريتشي أوغلو، وذكرت التقارير أنه جار التأكد من هوية المصابين الثلاثة الآخرين.