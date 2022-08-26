سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-8-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس بالعملة السعودية، خاصة من يريدون الذهاب إلى العمرة أو المغتربين في المملكة والذي يبعثون حوالات إلى أهاليهم ي مسقط رأسهم، لذا يحظى سعر الريال السعودي باهتمام العديد من الأشخاص.

اليوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية بمجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وجاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي وبنك مصر وغيرها، نحو 5.08 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي اليوم نحو 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي اليوم، نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.08 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل في بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 26 أغسطس.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي بالمصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

و بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وفق آخر تعاملتا وردت قبل اليوم الجمعة نحو 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.