انطلاقة جديدة لبرنامج «بيت للكل» من «ستديو 10»

كشفت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن انطلاق برنامج «بيت للكل» في ثوبِ جديد، من داخل «ستديو 10» بمبنى ماسبيرو، اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المُقبل، وذلك استمرارًا للنجاحات التي حققها البرنامج، وفي إطار تطوير وتحديث الشكل والمحتوى لتفعيل رسالته الإعلامية التنويرية والتثقيفية.

حسين زين: البرنامج يُعد نموذجًا ناجحًا فى التعاون الإعلامي العربي المشترك

ومن جهته، أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في بيانٍ صحفي، أن «برنامج (بيت للكل) يُعد نموذجًا ناجحًا فى التعاون الإعلامي العربي المشترك، ومستمرون فى دعمه، ليواصل أداء رسالته الإعلامية، ذات البُعد الإنساني والثقافي والاجتماعي بمذاق قومي عربي أصيل وباحترافية ومهنية فريق عمل البرنامج»

ووجه فريق عمل برنامج بيت للكل، التحية والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، للدعم المتواصل بتوفير سبل نجاح عمل البرنامج واستمراره فى تقديم رسالته الإعلامية التنويرية والتثقيفية وتقديم خدماته الإعلامية المتنوعه للمشاهد المصري والعربي.

انطلاق البرنامج بأحدث التقنيات

وتم تجهيز الاستوديوهات التي سينطلق منها البرنامج بأحدث التقنيات لتحقيق مشاهدة جذابة وممتعة للمشاهد العربي، وبشكلٍ يليق بالشعوب العربية.

مواعيد عرض برنامج بيت للكل

برنامج «بيت للكل» هو إنتاج عربي مشترك بين مصر والأردن والعراق وفلسطين، ومر على انطلاقه عام ونصف تقريبًا، حقق خلالها العديد من النجاحات والتغطيات الإعلامية المتميزة لكافة قضايا الوطن، وأسهم في تنمية وعي المواطن بمختلف قضايا ومشاكل الوطن العربي من خلال تقديم رسالة إعلامية متميزة تنموية توعوية.

ويُعرض البرنامج أسبوعيًا بالبث المشترك في توقيت واحد، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية والقنوات العامة بفلسطين والأردن والعراق مساء الجمعة في الساعة الحادية عشر مساءَ.