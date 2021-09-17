حسين زين يلتقى رئيس قناة الأخبار بكازاخستان لبحث سبل التعاون

التقى اليوم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، «يرلان بيكخوجين» رئيس مجلس إدارة قناة «Khabar» الإخبارية ونائبه لازاسوينديكو، بحضور المستشار عبد الحميد الرفاعي، القنصل المصري بدولة كازاخستان، وذلك في إطار مشاركته بمنتدى الإعلام الأورو أسيوى بكازاخستان في دورته السابعة عشرة بمدينة نور سلطان.

رئيس الوطنية للإعلام يستعرض إمكانيات الهيئة وقنواتها

وأوضح حسين زين، خلال مناقشات حول الإمكانيات التقنية والخبرات البشرية بالوطنية للإعلام في المجال الإخباري، ما تتمتع به الوطنية للإعلام من خبرات إعلامية كبيرة ومتميزة والإمكانيات التقنية بها، وقدم شرحا عن إمكانيات وآليات عمل القنوات والإذاعات الإخبارية الموجهة بمختلف اللغات، والتي أشاد بها الجانب الكازاخستاني، واتفق الجانبان على تكثيف الدورات التدريبية للمراسلين والتدريب الهندسي على التقنيات الحديثة في المجال الإخباري.

كما بحث الجانبان آليات تنفيذ التبادل البرامجي الإخباري والأفلام الوثائقية والتسجيلية والتغطيات الإخبارية للأحداث والمؤتمرات المهمة، وحظيت مشاركة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالمنتدى على ترحيب المسؤولين عن الإعلام بدولة كازاخستان، وأثنوا على ما يتمتع به الإعلام المصري من مهنية واحترافية، وأيضا إمكانيات كبيرة تقنيا وخبرات بشرية متميزة.

من جانبه وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتقدير للمسؤولين على حفاوة الاستقبال متمنيا مزيدا من التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بما يحقق مردودا إيجابيا مهنيا واقتصاديا.