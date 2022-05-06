خالد الصاوي يتحدث عن دوره في الاختيار 3 ببرنامج «بيت للكل» على القناة الأولى

يستضيف برنامج «بيت للكل» الذي يذاع على القناة الأولى المصرية، الفنان خالد الصاوي، الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة، للحديث عن دوره في مسلسل الاختيار 3، وتجسيده دور القيادي الإخواني الإرهابي خيرت الشاطر.

«بيت للكل» أكبر برنامج تلفزيوني عربي

ويعتبر «بيت للكل» أول وأكبر برنامج تلفزيوني عربي مشترك، يجري بثه يوم الجمعة من كل أسبوع في توقيت واحد عبر التلفزيون الأردني والفلسطيني والعراقي في نفس وقت إذاعة البرنامج في مصر.

ويضم البرنامج عددًا من الإعلاميين والإعلاميات من عدة دول عربية، من مصر الإعلامية شافكي المنيري، ومن العراق الإعلامية كاثي فراج، ومن الأردن ياسمين شملاوي، ومن فلسطين الإعلامي حازم رحاحلة والإعلامية ضحى الشامي.

فقرات متنوعة

ويقدم البرنامج فقرات ولقاءات متنوعة وتقارير إخبارية وميدانية تمتزج فيها عناصر الجدية والترفيه والإبهار، يستمتع بها المشاهد العربي.، ويناقش كل القضايا التي تهم الشأن العربي، ويحمل رسالة هدفها جمع الشعوب العربية.