طرح البرومو الثاني لفيلم «PINOCCHIO» المقرر عرضه يوم 8 سبتمبر «فيديو»

ينتظر عدد كبير من الجمهور عرض فيلم «PINOCCHIO»، والمقرر عرضه بعد أسبوعين من اليوم، على منصة «ديزني بلس»، من إخراج المخرج روبرت زيميكيس، وبطولة توم هانكس الذي يجسد شخصية «جيبيتو»، وجوزيف جوردون ليفيت في دور «جيميني كريكيت»، وسينثيا إريفو في دور «بلو فيري»، ولوك إيفانز في دور «كوتشمان».

«ديزني بلس» بدأت الحملة التسويقية في مايو الماضي

في شهر مايو الماضي، بدأت «ديزني بلس»، الحملة التسويقية للفيلم من خلال إطلاق مقطع دعائي مباشر لبينوكيو يُظهر هانكس وهو يعيد إنشاء مشهد مشهور من الرسوم المتحركة الكلاسيكية، ومن الغريب أن المقطع لم يتضمن نظرة شاملة على تصميم الشخصية الفخرية، ولكن تمكن الجمهور من رؤية دمية بينوكيو ذات الرسوم المتحركة الدقيقة في واحدة من أولى صور بينوكيو التي تم إصدارها خلال الربيع، لكنهم كانوا ينتظرون رؤيته وهو يتحرك.

البرومو الثاني لفيلم «PINOCCHIO»

وطرحت «ديزني بلس»، مقطعًا دعائيًا جديدًا لإعادة صنع بينوكيو وأعطت أول نظرة حقيقية على الدمية الخشبية.

أحداث فيلم «بينوكيو»

وتدور أحداث فيلم «بينوكيو»، حول رواية كلاسيكية للأطفال من تأليف الكاتب الإيطالي كارلو كولودي، ثم نُشرت في كتاب في عام 1883، حيث قرر رجل فقير اسمه جيبيتو Geppetto أن ينحت لنفسه دمية متحركة من أجل كسب بعض المال، ثم يجد قطعة من الخشب المسحور، وبعد أن ينحت الدمية، التي يسميها بينوكيو، تبدأ في الإساءة إلى الرجل العجوز، وبمجرد أن يتم صنع قدميه، يهرب بينوكيو بعيدًا، ويسير في طريقه الخاص متجاهلًا كل النصائح، لكنه سرعان ما يصادف مجموعة متنوعة من الشخصيات السيئة، لا سيما الثعلب والقط، الذين يخططون لسرقة القطع الذهبية الخمس التي حصل عليها بينوكيو من جيبيتو.