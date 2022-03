توم هانكس يظهر في الصور الأولى من فيلم «Pinocchio»

ظهر الممثل الأمريكي توم هانكس وهو ينظر للنسخة الخشبية من الدمية التي صنعها «بينوكيو»، وذلك في الصور الأولى التي كشفت عنها شركة «ديزني»، من فيلمها المنتظر «Pinocchio»، وهو النسخة الجديدة من التصوير الحي لفيلم الرسوم المتحركة الشهير، والمقرر إصداره العام الحالي على منصة «ديزني بلس»، ويقدم «هانكس» خلال الفيلم، شخصية «جيبيتو» من نسخة الرسوم المتحركة الأصلية.

«Pinocchio» هو إعادة تقديم فيلم الرسوم المتحركة التي أنتجته «ديزني» في عام 1940، وهو مقتبس عن رواية بعنوان «مغامرات بينوكيو» للكاتب الإيطالي كارلو كولودي، التي صدرت عام 1883، ويجسد توم هانكس دور النحات العجوز «جيبيتو»، وليس لديه أولاد، فيقوم بنحت لعبة خشبية على شكل طفل يطلق عليه «بينوكيو»، وتقوم الجنية بتحويل الدمية الخشبية إلى طفل حقيقي، ومن المقرر أن يقوم بدور «بينوكيو» الطفل بنجامين إيفان أينسوورث، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فريق عمل فيلم «Pinocchio»

الفيلم من إخراج روبرت زيميكيس، وتعاون في كتابة السيناريو مع كريس ويتز، وشارك في إنتاجه مع أندرو ميلانو، ويشارك في البطولة عدد من نجوم هوليوود من بينهم توم هانكس، سينثيا إيريفو، وكيجان مايكل كي، لورين براكو ولوك إيفانز، بالإضافة إلى جوزيف جوردون ليفيت، ومن المقرر أن يعضر حصريا على منصة «Disney Plus»، في سبتمبر المقبل.

وفازت نسخة الرسوم المتحركة بجائزتي أوسكار، عن أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية عن «When You Wish Upon a Star».

فيلمان عن الدمية الخشبية في مارس وديسمبر

ولا يعد فيلم «Pinocchio» الوحيد الذي تدور قصته حول الدمية الخشبية الشهيرة، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ سيعرض فيلم رسوم متحركة بعنوان «Pinocchio: A True Story»، وهو فيلم رسوم متحركة من بطولة بولي شورفي، في 22 مارس الجاري، بينما تطلق شبكة «نتفليكس»، في ديسمبر المقبل، فيلمًا متحركًا عن «بينوكيو» من بطولة جريجوري مان، وإيوان ماكجريجور وديفيد برادلي، بينما يتولى الإخراج جييرمو ديل تورو ومارك جوستافسون.