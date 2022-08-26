الفنان أحمد غزي: رفضت تقديم دور إرهابي في أعمال أجنبية

حل الفنان أحمد غزي ضيفًا على الإعلامية إنجي القاضي في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» في حوار حكى خلاله عن تفاصيل مشاركته في الجزء الخامس من المسلسل البريطاني الشهير «The Crown» الذي حقق نجاحًا وشعبية كبيرة على مدار مواسمه الأربعة.

المسلسل يشارك فيه ممثلين مصريين آخرين

وأوضح «غزي» أنه شارك في اختبار كاميرا «أوديشن» للمشاركة في المسلسل وتواصلوا معه وطلبوا أداء اختبار آخر، وأخبروه بقبول مشاركته في المسلسل، لافتًا أنه يؤدي دور مليادير عربي في شبابه، مشيرًا إلى أن المسلسل يشارك فيه 3 ممثلين مصريين آخرين، منهم الفنان خالد عبدالله الذي يؤدي شخصية دودي الفايد.

وأكد غزي أنه كان يتمنى المشاركة في هذا المسلسل، وشعر بالتوتر بعدما علم أنه سيشارك فيه، مشيرًا إلى أنه سافر لإسبانيا لتصوير مشاهده هناك.

وأوضح أحمد غزي أنه درس ريادة الأعمال في لندن ودرس التمثيل في لندن أيضًا، وتعلم التمثيل عبر بعض الورش التي حصل عليها في بريطانيا ومصر.

وأشار إلى أنه رفض أداء دور شاب عربي إرهابي في بعض الأعمال الأجنبية، مشددًا على أنه سيقبل أداء هذا الدور في مصر فقط.