أول تعليق لـ أمير المصري بعد تجسيده شخصية محمد الفايد في «The Crown»

أعرب الفنان أمير المصري، عن سعادته البالغة، بتجربته الفنية الجديدة في مسلسل «The Crown»، حيث يُجسد شخصية رجل الأعمال المصري محمد الفايد، المالك السابق لمتاجر «هارودز» ووالد عماد الفايد الذي ارتبط بعلاقة عاطفية بالأميرة الراحلة ديانا.

عرض «The Crown» على منصة نتفليكس قريبًا

وقال أمير المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «شرف كبير وفخور جدًا لاختياري لتجسيد جزء من قصة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في مسلسل The Crown اللي هيتم عرض الموسم الخامس منه قريبًا جدًا على Netflix».

«The Crown» يحصد 138 جائزة

ويعتبر مسلسل The Crown، واحدًا من أعظم المسلسلات في تاريخ الدراما، حيث حصد 138 جائزة من بينها 21 جائزة «برايم تايم»، وحاصل على تقييم 8.6 على موقع تقييم الأفلام والمسلسلات «IMDb»، كما يحتل المرتبة 101 ضمن أفضل 250 مسلسل وفقًا لتقييمات الجمهور.

وتدور أحداث المسلسل في عهد الملكة إليزبيث الثانية، حيث يتتبع الكثير من الأحداث السياسية والرومانسية التي شكّلت القرن الواحد والعشرين.

وفي سياق متصل، يواصل أمير المصري، حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل «ممكن نرجع»، والمستوحى من المسلسل الأجنبي الشهير «Crazy Ex-Girlfriend».