وزير الاتصالات: التحول الرقمي هدف استراتيجي لتحسين وحوكمة الخدمات

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال زيارته لدولة ليتوانيا اجتماعا موسعاً مع «أوزريني أرموناتي»، وزيرة الاقتصاد والإبداع في ليتوانيا، تم خلاله بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال التحول الرقمي، وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة لتحقيق التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حضر الاجتماع السفير كريم شريف سفير مصر في الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا، وأرتوراس جالوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

التحول الرقمي هدف استراتيجي لتحسين وحوكمة الخدمات

وخلال اللقاء أكد طلعت على أن مصر تضع التحول الرقمي هدفا استراتيجيا لتحسين وحوكمة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث يأتي إتاحة الخدمات الرقمية للمواطنين على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيرا إلى حرص الوزارة على تبنى التقنيات الحديثة ودعم البحث والتطوير وتشجيع الابتكار التكنولوجي لتطوير تطبيقات تدعم عمليات التحول الرقمي في كافة المجالات على النحو الذي يسهم في بناء مصر الرقمية، لافتا إلى إطلاق قرابة 150 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وإتاحتها للمواطنين من خلال منافذ متعددة.

توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية

كما أوضح طلعت الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للاتصالات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى الجمهورية والتي أثمرت عن ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتصبح مصر الأولى في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت، منوها إلى مشاركة الوزارة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل، مشيرا إلى ازدهار قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر في ضوء اهتمام الدولة بدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.

مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية

ومن جانبها، أعربت وزيرة الاقتصاد والإبداع بدولة ليتوانيا عن تطلعها إلى دفع التعاون المصري الليتواني في مجالات التحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية، حيث دعت إلى التنسيق بين الدولتين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما رحبت بقيام الشركات الليتوانية بالاستثمار في مصر بمجالات التحول الرقمي والاستفادة من وفرة الكوادر المصرية الشابة المتميزة في مجال تقديم الخدمات الرقمية.