طلاب مدرسة صناعية يعيدون تأهيل أتوبيس كمكتبة متنقلة في أسيوط

في بادرة هي الأولى من نوعها، شهدت محافظة أسيوط تدشين مشروع أتوبيس المكتبة المتنقلة، حيث تم تنفيذ الفكرة بواسطة طلاب ومعلمي مدرسة ديروط الثانوية الميكانيكية العسكرية، ويستهدف المشروع نشر الوعي الثقافي والمعرفي لإيصال الخدمة المكتبية والتثقيفية للتجمعات السكانية في أماكن تواجدهم وبقرى حياة كريمة ونشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع من خلال إيصال الكتاب للقارئ، وتغطية عدد أكبر من المناطق والأحياء التي لا تتوافر بها مكتبات عامة.

المكتبة عبارة عن أتوبيس تمّ إعادة هيكلته وتجهيزه ليصبح مكتبة متنقلة تضم العديد من الكتب في مختلف المجالات، بحيث يمكنها الانتقال من مكان لآخر لتقديم خدمات القراءة والاطلاع والخدمات المرجعية، كما أنها تساعد على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والتوعية في أماكن تجمعات المواطنين أيضا.

الأتوبيس يعمل في إطار مبادرة حياة كريمة

وقال محمد النمر مدير التعليم الفني بمحافظة أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نعمل وفقًا لمبادرة حياة كريمة، تحت رعاية محافظ أسيوط، حيث يضم التعليم الفني 90 ألف طالب بتخصصات كثيرة، وحاولنا تغيير نظرة المجتمع للتعليم الفني، بأن يلبي التعليم الفني احتياجات سوق العمل كما وكيفا».

مكتبة تجوب القرى والنجوع

وأشار إلى أن هناك أتوبيس في محافظة أسيوط لم يكن له أي قيمة، فتم تحويله إلى مكتبة متنقلة تجوب القرى والنجوع يستفيد به كل أبناء محافظة أسيوط: «لدينا أقسامًا كثيرة في مدرسة ديروط الثانوية الصناعية مثل التبريد وميكانيكا السيارات وغيرها، وحولنا المقاعد إلى مجموعة من المكتبات الداخلية بواسطة الطلاب، وهو أتوبيس تابع للمكتبة العامة بأسيوط، حيث تحتوي المكتبة العامة على أكثر من 30 ألف كتاب، وتستوعب هذه المكتبة المتنقلة نحو 3 آلاف كتاب يناسب كل المراحل العمرية».