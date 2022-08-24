«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن سباق الهجن بمدينة العلمين الجديدة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «انطلاق فعاليات سباق الهجن بمدينة العلمين الجديدة»، وذكر التقرير أن مهرجان الهجن، المقام في مدينة العلمين الجديدة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مميز لأنه له طابع خاص؛ فالمسابقة هذا العام مختلفة وبأعداد كبيرة تصل إلى 950 مشاركا، حيث تشارك الجمال على 32 شوطا مختلفا.

الفائز يحصل على جوائز مجزية

واستمر مهرجان سباق الهجن في نسخته الثانية أكثر من 12 ساعة بمشاركة مختلف القبائل العربية من محافظات الجمهورية، من الصعيد وقنا وسوهاج والمحافظات الساحلية مثل مطروح وجنوب سيناء، والفائز يحصل على جوائز مجزية.

القيادة السياسية العليا في مصر تدعم هذه الرياضة

وقال الشيخ عيد حمدان حسن، رئيس الاتحاد المصري لسباق الهجن: «شيء طيب، وأول مرة أرى هذا العدد وهذا دليل على دعم القيادة السياسية العليا في مصر لهذه الرياضة وتراث الآباء والأجداد، وأتوجه بالشكر على دعم هذا الإرث الطيب».

كل محافظات مصر موجودة في العلمين

وتابع رئيس الاتحاد المصري لسباق الهجن «كل محافظات مصر موجودة في العلمين بواقع 920 مشاركا بـ920 جملا، الهجن تتنافس على المراكز الأولى، السلالات التي عمرها أكثر من 150 سنة اليوم في مدينة العلمين تعرض نفسها وإنتاجها، وهناك إنتاج كبير من جانب رجال الأعمال على شراء هذه السلالات الطيبة، وهناك تنمية كبيرة لأهل الوديان والصحاري، وهناك تطور كبير في رياضة الهجن».