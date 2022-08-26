10 لاعبين على رادار روي فيتوريا لضمهم لمعسكر المنتخب في سبتمبر
كتب:
شادي ممدوح
11:11 ص | الجمعة 26 أغسطس 2022
البرتغالي روي فيتوريا
دخل 10 لاعبين جدد في حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الذي يستعد لقيادة الفراعنة للمرة الأولى في مباراتين وديتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.
معسكر سبتمبر لمنتخب مصر
وجاء استقرار فيتوريا، على خوض وديتين في معسكر سبتمبر المقبل، بعد تأجيل مباراتي مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.
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