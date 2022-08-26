10 لاعبين على رادار روي فيتوريا لضمهم لمعسكر المنتخب في سبتمبر

دخل 10 لاعبين جدد في حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول الذي يستعد لقيادة الفراعنة للمرة الأولى في مباراتين وديتين خلال معسكر شهر سبتمبر المقبل.

معسكر سبتمبر لمنتخب مصر

وجاء استقرار فيتوريا، على خوض وديتين في معسكر سبتمبر المقبل، بعد تأجيل مباراتي مالاوي ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

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