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فيتوريا يطير إلى إنجلترا للقاء محمد صلاح على هامش كأس الدرع الخيرية

كتب:

ندى قطب
04:00 م | الإثنين 25 يوليو 2022
فيتوريا

فيتوريا

كشف مصدر مقرب من اتحاد الكرة، عن قرار روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، بإجراء زيارة إلى ملعب «كينج باور»، لحضور مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية، المقرر لها يوم 30 يوليو الحالي.

يأتي ذلك في ظل رغبة المدير الفني في الاجتماع مع قائد المنتخب الوطني على هامش المباراة، للتواصل مع هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في أعقاب توليه المهمة، والحديث عن بعض الملفات.

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بقلم ندى قطب