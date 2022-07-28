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اتحاد الكرة يدرس تعديل نظام الدوري بسبب فيتوريا

كتب:

شادي ممدوح
02:42 م | الخميس 28 يوليو 2022
فيتوريا

فيتوريا

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، بالتنسيق مع رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب، تعديل شكل مسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أنّ مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، يترقب وصول البرتغالي روي فيتوريا إلى القاهرة في الثاني من أغسطس المقبل، لبداية مهمته بشكل رسمي في تدريب المنتخب الوطني، حتى يحسم المدرب البرتغالي الشكل النهائي لمسابقة الدوري في الموسم الكروي الجديد 2022-2023، لرغبته في توفير إقامة معسكرات عديدة للمنتخب بالموسم الجديد.

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بقلم شادي ممدوح