أمريكا تعلق 26 رحلة طيران إلى الصين بدعوى مواجهة فيروس «كورونا»

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، عن تعليق 26 رحلة لأربع شركات صينية الشهر المقبل، كانت متوجهة إلى بكين، وفقا لما أوردته صحيفة «إيجا فاينانشل».

ويأتي القرار ردا على قرار الحكومة الصينية بتعليق بعض رحلات شركات الطيران الأمريكية، زعمًا بأن الرحلات قد تتسبب في إعادة انتشار فيروس كورونا في البلاد مرة أخرى، خاصة أن الصين تطبق سياسة «صفر كورونا».

الولايات المتحدة: نعلق الرحلات الجوية منعا لانتشار فيروس كورونا في البلاد

وبررت وزارة النقل الأمريكية قرارها بشأن إلغاء الرحلات أنها أيضا تتخذ العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وشمل قرار تعليق الرحلات 19 رحلة طيران أمريكية متجهة إلى الصين من ولاية لوس أنجلوس، ورحلات جوية إلى شرق الصين من نيويورك، وقال، ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن إن مثل هذه القرارات مبالغ فيها، لافتا أن القرار الأخير ساهم في تعليق رحلات صينية إلى واشنطن دون وجود أي مبررات لذلك.

وأوضحت السفارة أن إجراءات بكين بشأن حماية البلاد من فيروس كورونا كانت عادلة وشفافة، فضلا أن هذه الإجراءات تطبق على الشركات الصينية قبل الشركات الأجنبية، مضيفةً أن الإجراءات تتوافق مع اتفاقيات النقل الجوي الثنائية.

توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة

جدير بالذكر أن العلاقات بين بكين وواشنطن تشهد توترا كبيرا، خاصة بعد زيارة سارة بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان.

ورغم نشر الصين العديد من التحذيرات للولايات المتحدة من عدم زيارة تايوان أو التدخل في شئونها، إلا أن واشنطن مصرة على زيارة تايوان، فضلا عن تجاهلها لجميع التحذيرات وتزويد تايبيه بأحدث الأسلحة الدفاعية.