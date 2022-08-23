إصابة جديدة.. جدري القرود يتفشى في الولايات المتحدة الأمريكية بالكامل

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة في ولاية وايومنغ، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود داخل الولاية، وبهذا يكون المرض قد انتشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، وفقا لوكالة أنباء «تاس» الروسية.

جدري القرود يتفشى في ولايات أمريكا بالكامل

وأكدت وزارة الصحة التابعة لولاية وايومنغ، أنه جرى رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود لدى مصاب بمقاطعة «لارامي».

ووفقا لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، سجلت رسميا 15 ألف و433 حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة الأمريكية، معظمها في ولايتي نيويورك حيث سجلت نحو 3 آلاف حالة، و2663 حالة في كاليفورنيا وهناك 10 ولايات أخرى لا يتجاوز عدد الإصابات فيها 10 حالات.

فيروس جدري القرود

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ينتقل الفيروس المسبب للمرض من الحيوانات البرية، مثل القوارض، إلى الإنسان، وأن انتقاله من شخص إلى آخر محدود، وأن نسبة الوفيات بين المصابين بجدري القرود هي 1-10%.

ولا يوجد لقاح محدد مضاد لجدري القرود ولكن التطعيم ضد الجدري يوفر حماية ضد هذا المرض بنسبة 85%.