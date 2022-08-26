مسؤول بوزارة التضامن: 20 مليون مواطن يستفيدون من «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي، إن كل البرامج التي تبنتها الدولة المصرية تراعي مبادئ توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها مع العمل على حوكمة تلك البرامج ومراجعة أوضاع المستفيدين منها بشكل مستمر بهدف تحقيق تغطية أكبر للفئات الأكثر هشاشة وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

زيادة الإنفاق العام على برامج الحماية

وأضافت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن» أن تبني هذه البرامج والسياسات انعكس على زيادة الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية من 290 مليار جنيه عام 2016 إلى 490.5 مليار جنيه عام 2022/ 2023 أي بنسبة زيادة أكثر من 120%، كما قفز الإنفاق العام على الدعم النقدي ممثلاً في برنامج تكافل وكرامة بنسبة 366%، ليتضاعف حجم المستفيدين من هذا البرنامج، فمثلاً ارتفع عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 5 ملايين أسرة تضم أكثر من 20 مليون مواطن.

ضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

وأكدت «صابرين» أن الموازنة العامة المخصصة لهم قفزت من 3.7 مليار جنيه عام 2014 إلى 25 مليار جنيه عام 2022-2023 عقب حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية مؤخرًا وبموجبها تم ضم مليون أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة.

توفير الدعم لعدد 5.4 مليون طفل

ونوهت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن نسبة الإناث المسجلة بأسمائهم على البطاقات الصادرة تبلغ 75% في مقابل نسبة 25% للذكور، ويتم توجيه نسبة 70% من إجمالي قيمة الدعم النقدي إلى محافظات الوجه القبلي الأكثر فقرًا وتوفير الدعم لعدد 5.4 مليون طفل من سن يوم إلى 18 سنة بنسبة 42%.