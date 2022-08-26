جهود الدولة في الحماية الاجتماعية.. دعم الأيتام وتخصيص وحدات سكنية

سياسات شتى اتخذتها الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وشمولها وحوكمتها ومراجعتها بشكل دوري، بينها دعم الأيتام والمساعدات النقدية وتكافؤ الفرص التعليمية وبرامج تكافل وكرامة وتحققت هذه السياسات بالتنسيق الكامل بين وزارات الدولة.

3.8 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأكد تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي تكافل وكرامة بداية العام كان 3.8 مليون أسرة، ثم صدرت توجيهات رئاسية بضم 450 ألف أسرة في شهر أبريل، بالإضافة إلى 900 ألف أسرة جديدة، وهذا العام مليون و350 ألف أسرة.

النهج الثاني الذي حققته الدولة في سبيل الحماية الاجتماعية، هو دعم الأيتام حيث يتم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 431 ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,340 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي والجانب العيني الذي يتلخص في تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.

شراء ما يقرب من 1000 وحدة سكنية

الحماية الاجتماعية تشمل المسكن أيضًا وعلى أساس ذلك شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجي دور الرعاية الاجتماعية، وتم شراء ما يقرب من 1000 وحدة في عام 2022، وشمولهم تحت مظلة التأمين الصحي والدعم الغذائي ومساعدتهم في الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو لدى النفس، وذلك إيماناً بحقهم في الحياة الكريمة والدمج في كافة الخدمات.

توفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة

جاءت المساعدات النقدية والعينية التي تنفذها وزارة التضامن والمؤسسة العامة للتكافل، والشركاء من الجمعيات الأهلية ضمن قائمة جهود الدولة في دعم الحماية الاجتماعية بتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 900 ألف أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 800 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد، وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وبلغ إجمالي تكلفة المساعدات العينية 434 مليون جنيه مصري موجهة إلى 233 ألف مستفيد.