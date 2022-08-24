التضامن الاجتماعي: «أبواب مكة» يمثل مصر في مهرجان أوفسينيدوك الإسباني

يمثل فيلم «أبواب مكة» من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي، ومن إخراج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، جمهورية مصر العربية، في المسابقة الرسمية لمهرجان أوفسينيدوك OFFCINEDOC السينمائي الدولي والمقام في مدريد بإسبانيا ويستمر حتى 26 أغسطس الحالي.

أبواب مكة

ويتناول فيلم «أبواب مكة» أول رائدة ريفية في مصر استطاعت من خلال عملها في طرق الأبواب وشغفها بمساعدة نساء قريتها في محافظة أسوان، ومختلف المحافظات، في تغيير المفاهيم الخاطئة، فنرى من خلال الفيلم سيدة مصرية من طراز خاص تخطت التحديات وصنعت من اسمها أيقونة في محافظة أسوان في مجال العمل الاجتماعي.

جوائز الفيلم

وحصد فيلم «أبواب مكة» الشهر الماضي جائزة أفضل فيلم تسجيلي بمهرجان سينيفليا بباكستان 2021، وأفضل فيلم ذو أثر بمهرجان أسوان لسينما المرأة 2022، ومنتظر مشاركته في العديد من المهرجانات هذا العام.

يذكر أنّ وزارة التضامن الاجتماعي لديها مكتبة وثائقية تضم ما يقرب 78 فيلما وثائقيًا تتحدث فيها الفئات المستهدفة عن نفسها، فضلا عن استخدام تلك الأفلام في الإعلام المجتمعي كأدوات حوار مع قادة الرأي والفكر، وحصدت العديد من تلك الأفلام العديد من جوائز المهرجانات التي شاركت فيها.