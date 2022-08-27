سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-8-2022 في البنوك المصرية

يلجأ العديد من المسلمين إلى الذهاب لأداء العمرة في مختلف الأشهر بعيدًا عن رمضان، نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بالشهر الكريم، لذا يهتمون بالبحث بشكل كبير عن سعر الريال السعودي.

اليوم السبت 27 أغسطس الجاري، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الاقتصادية بمجال أسعار العملات، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 5.08 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي، نحو 5.10 جنيه للبيع، و5.08 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5.09 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي سجل في بنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.11 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 27 أغسطس.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم، نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد اليوم نحو 5.12 جنيه للبيع، و4.93 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي بمصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 5.10 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

و بلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، نحو 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.