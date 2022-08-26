«اوعى الجمبري يغشك».. نقيب صيادي الإسكندرية يحذر: «الشيكال» بيتباع على إنه استاكوزا

«الجمبري الكداب، صراصير البحر» هكذا أطلقت أسماء على عدد من الكائنات البحرية الشبيهة بالجمبري أو الاستكاوزا في عدد من أسواق الإسكندرية التي كثرت في الوقت الراهن، وسط تحذيرات من مركز السموم في الإسكندرية كونه يتغذى على مخلفات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تسرب السموم الخاصة به إلى المواطنين عقب تناوله.

تحذيرات من مخاطر الجمبري الكداب

يعد الجمبري الكذاب الطعام المنتشر في الأسواق ويقبل عليه المواطنون لسعره المتدني كون الكيلو منه يتراوح ما بين 10 إلى 15 جنيها، قد تبعه مخاوف عدة عقب تحذيرات الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية في كلية الطب جامعة الإسكندرية كونه «يتغذى على الطحالب والفضلات، وفي حال كان المكان ملوثا سينقل للشخص نفس أنواع التلوث».

بيع صراصير البحر على كونها استكاوزا

تلك التحذيرات تبعها تحذيرات أخرى من عملية غش تجاري لدى باعة الأسماك، بعد انتشار تقليد ذلك المنتج بالجمبري حيث بدأ بيعه على كونه «استكاوزا» وذلك بعشرة أضعاف سعره الحقيقي.

«شيكال» الاسم الحقيقي للجمبري الكداب

وحذر أشرف زريق، نقيب صيادي الإسكندرية، من عمليات بيع تلك القشريات على كونها «استكاوزا المياه العذبة» وبدلا من قيمته من 10 إلى 15 جنيها يتم بيعه على كونه منتجا آخر بـ150 جنيها وكأنه تخفيض عليها كون أن الاستكاوزا سعرها في حدود 300 جنيه.

وأضاف زريق لـ«الوطن»، أن ما يسمى «الجمبري الكداب وصراصير البحر» هي أسماء غير حقيقية، حيث يعرف في الإسكندرية ولدى الصيادين بمسمى «شيكال» ويباع بشكل كبير كونه طعام البسطاء ولم يشتكِ منه أحد من قبل.

وأكد أن انتشار الحديث عنه في ذلك الوقت كونه ينتشر صيده في فصل الصيف، حيث إنه يتواجد في البحر بشكل كثيف جدا مع ارتفاع درجات الحرارة.