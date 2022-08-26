اللبنانية تانيا صالح تعود إلى مصر بحفل غنائي في مهرجان القلعة

تستعد المطربة والكاتبة اللبنانية تانيا صالح؛ لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية في مصر بعد غيابٍ، في تمام الثامنة مساء الاثنين المقبل على مسرح محكى القلعة.

حفل تانيا صالح في محكى القلعة

وتشارك تانيا صالح، في هذا الحفل للمرة الأولى في فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى في نسخته الثلاثين، في أجدد حفل جماهيري لها في القاهرة بعد غيابٍ طويل، وتمتع جمهورها بتوليفة منوعة من أغنيات الحب القديمة والجديدة بشكل موسيقي مختلف مع مفاجأة محبيها ببعض الأغنيات من الزمن الجميل منها واحدة باللهجة المصرية.

تانيا صالح تطلق ألبومها الجديد «10 م»

وتحتفل تانيا، مع جمهورها المصري بنجاح ألبومها الجديد «10 م»، الذي احتفت خلاله بالمرأة، وسلّطت الضوء على صعوبات حياتها عبر 10 أغنيات تمزج فيها قصص حياتية واقعية من مذكراتها الشخصية ومن قصص حقيقية عن المرأة العربية.

وكتبت تانيا صالح جميع أغنيات الألبوم ولحّنتها بنفسها، وضم أغنيات «أنت رايح فين» و«حالتنا حالة» و«أحلى قصة غرام»، وتصفه تانيا بموسيقى عربية معاصرة ومستقلة تمزج فيها بين الألحان والإيقاعات المتوسطية وتوزعها بآلات عربية تقليدية ورباعيات وترية كلاسيكية، مع رشة من بهارات الموسيقى الإلكترونية والروك البديل.

كانت حفلات محكى القلعة، انطلقت يوم الأربعاء قبل الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث ستكون آخر حفلات المهرجان هي حفل الموسيقار عمر خيرت.