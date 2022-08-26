نوال الزغبي و«الحياة» يتصدران «تويتر» في فعاليات اليوم التاسع لـ«محكى القلعة»

تصدرت «ملكة البوب» اللبنانية نوال الزغبي، تريند رقم 3 على موقع «تويتر»، بالتزامن مع إحيائها حفلا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء المذاع حصريًا على شبكة تلفزيون الحياة.

كما تصدر هاشتاج «قناة الحياة» رقم 5 على «تويتر» في أثناء فعاليات اليوم التاسع 25 أغسطس، من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

تغطية خاصة لمهرجان القلعة

وتقدم شبكة تلفزيون الحياة تغطية حصرية لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 30، إذ تقوم بنقل جميع الحفلات لايف على جميع منصّاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تقوم بإذاعاتها أيضًا على الشاشات الفضائية، وتقدم كواليس مصورة مع كل النجوم المشاركين في المهرجان.