نوال الزغبي بعد مشاركتها في محكى القلعة: نجاحي في مصر «تاريخي»

بين أسوار قلعة صلاح الدين امتزج التاريخ بالفنون وفي الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى والغناء، تحدث الجميع بإيقاع الطرب والألحان لنخبة من نجوم الغناء والفرق الموسيقية، حيث تتواصل لأول مرة فعاليات المهرجان على مدار 18 يوما متتالية تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان خاصة أن سعر التذكرة 20 جنيها فقط.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «نوال الزغبي في مشاركة أولى بمهرجان القلعة.. ومواهب الأوبرا وأوركسترا النور والأمل بالمحكى».

أول مشاركة في محكى القلعة

وقالت الفنانة نوال الزغبي: «أنا أول مرة أغني في هذا المهرجان الضخم وهذا شرف كبير لي أن أتواجد في هذه القلعة التاريخية العريقة، مصر بلدي الثاني وأنا بين أحبابي وأصحابي والناس اللي بتحبني وبموت فيهم».

وأضافت الزغبي: «مش قادرة أوصف سعادتي، أنا هنا على المسرح كي أغني الأغاني التي يحبها جمهوري، ويشاركونني الغناء، محبتي للجمهور المصري لا يمكن وصفها، نجاحي في هذا البلد تاريخي ولن أنساه في حياتي، ودائما ما أقول إن النجاح في مصر غير أي نجاح».

فرقة النور والأمل

فيما أعرب عدد من فرقة النور والأمل عن سعادتهم بالمشاركة في هذا المهرجان أمام جمع كبير من الجمهور، حيث قالت بسنت جمال: «الجمهور كان حلو جدا ومشجع وإحنا مبسوطين أوي إننا بنشارك في مهرجان زي مهرجان القلعة، عزفنا أغنية على شط النيل ومقطوعات كلاسيكية لفنانين عالميين».

وقالت فاطمة سيد: «الجمهور تفاعل معنا بقوة وكلنا سعداء أننا شاركنا في المهرجان».