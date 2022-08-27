محمد أبو داوود يكشف تفاصيل مشادة مع حمدي غيث: «قالي حتى أنت بتزعق»

كشف الفنان محمد أبو داوود، تفاصيل مشاجرة وقعت بينه والفنان الراحل حمدي غيث عندما كان يعمل ملقنا، وذلك في إحدى البروفات موضحًا: «الفنان كمال ياسين كان ممثلا في مسرحية وكان المسرح ممتلئًا عن آخره، وحدث موقفا بينه وحمدي غيث».

غضبت من تصرف حمدي غيث

أضاف محمد أبو داوود خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، على قناة cbc: «حمدي غيث تحدث إلى كمال ياسين ثم تحدث إليّ، وقال لي الجملة اللي إنت قلتها عندك؟! قلت له آه، ولما شافها تاني وقالي إن الجملة مشطوبة وقلت له لم أحضر بروفات ترابيزة».

وواصل: «فقال لي حمدي غيث، حتى أنت كمان يا أبو داوود بتزعق، ورمى النوتة من إيده وساب المسرح ونزل، لكنني غضبت من تصرفه، ورميت النسخة، وقلت له أنت الممثل الوحيد اللي بياخد كلمة كلمة، وقعدت على جنب، وجابوا ملقن معرفوش يلقن كويس، ودخلت أشتغل بعدها».

وأشار، إلى أنه لقّن حمدي غيث مرة أخرى بسرعة، لكنه - أبو داوود - تلعثم في كلمة، وتوقفت البروفة، واعتذر له: «قالي غلطت ولا مغلطتش؟! قلت له تلعثمت يا أستاذ حمدي، وانتهى الموقف وفي يوم آخر نادى عليّ وقال على الملأ إنني أفضل ملقن عملت معه».

ولفت الفنان محمد أبو داوود، إلى أنه كان يعمل ملقنًا حتى الصف الثاني الدراسي في المعهد: «لقتها هتمسك فيّ واشتغلت كل حاجة في المسرح، بعدما عملت ملقنا مع كبار النجوم مثل يوسف وهبي وسناء جميل وكرم مطاوع».

أخرجت 20 مسرحية لكبار نجوم مصر

وواصل: «بعد ذلك، أخرجت 20 مسرحية لكبار نجوم مصر وكبار المؤلفين مثل لينين الرملي ويوسف عوف ووفقني الله كثيرًا، وعملت في التلفزيون والمسرح، وأتمنى تقديم المزيد».

وتابع: «أول مسرحية لي تُعرض على عدد كبير من الجمهور عمل معي الفنان ممدوح وافي وكان من نفس دفعتي، وعملت مع لينين رملي وكان شريكا للفنان الكبير محمد صبحي وقدما مع سعاد نصر مسرحية الهمجي».

وأردف: «ممدوح قال لـ لينين الرملي عاوزك تدي رواية لأبو داوود وكنت مخرجا جديدا، ولما سأله لماذا، قال له إنني صديقه ومخرج جيد أيضا، فوافق لينين الرملي، وأخرجت له رواية عفريت لكل مواطن التي كان اسمها حاسب من أخوك، وكان لهذه الرواية صدى كبير ونجاح عظيم، وكان هذا العمل انطلاقة كبيرة لي وركزت على الإخراج».