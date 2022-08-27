قانوني يوضح عقوبة سرقة شبكات الإنترنت.. غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه

بعد إلقاء القبض على شخصين بتهمة سرقة شبكات الإنترنت، وتحريز المضبوطات التي عثر عليها بحوزتهما، من قبل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إذ أكدت المعلومات أن أحد الأشخاص وشريكه قاما بإنشاء شبكة للبث الفضائي اللاسلكي، حيث يقومان ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وكذا شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة، لذلك ترصد «الوطن» في هذا التقرير العقوبة المتوقعة للمتهمين.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن في الآونة الأخيرة انتشرت مثل هذه الوقائع، لذلك يعاقب عليها القانون ضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وذلك الذي يواجه جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت التي تخص الدولة أو الأشخاص الاعتبارية.

الحبس والغرامة لكل من انتفع دون وجه حق عن طريق الإنترنت

وتابع المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ«قانون الجريمة الإلكترونية»، نصت على أن المتهم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي.

غرامة 3 ملايين جنيه ومصادرة معدات الجريمة

وأضاف «ناجي»، أن بث قنوات فضائية مشفرة بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، فأن المادة 105 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قد نصت على أن يعاقب المتهم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه، وتقضي المحكمة بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استُعملت في ارتكاب الجريمة.

وأوضح أشرف ناجي أن العقوبات المنصوص عليها بالمادة 72 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي تنص على أن يعاقب كل من قام بإنشاء شبكة اتصالات، أو إنشاء بنية أساسية للشبكة أو تقديم خدمات للاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.