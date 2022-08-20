حبس وغرامة تصل لـ100 ألف عقوبة استخدام أجهزة تشفير شبكات الاتصالات

نظم قانون تنظيم الاتصالات الأمور المتعلقة بالشبكات واستخدامها من قبل شركات مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات، كما نص القانون على مجموعة من العقوبات لمن يقوم باستخدام أجهزة تشفير الشبكات بدون تصريح، وذلك بهدف حماية حقوق الشركات والمستخدمين في وصول الشبكة لهم، وعدم انقطاعها، حيث نظم القانون استخدام اجهزت تشفير الشبكات.

استخدام أجهزة تشفير الشبكات

وأوضح قانون تنظيم الاتصالات، أنه يجب أن يلتزم مستخدمي خدمات الاتصالات بعدم استخدام أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية باستخدام هذه الأجهزة، حيث يلتزم كل مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات بتوفير كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات على نفقته، كما يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.

عقوبة استخدام أجهزة تشفير الشبكات

وبين قانون تنظيم الاتصالات، أن عقوبة استخدام أجهزة تشفير الشبكات بدون تصريح هي الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وتقضي المحكمة بوقف الترخيص مؤقتًا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة.

عقوبات استخدام أجهزة تقوية الشبكة

كما نص قانون تنظيم الاتصالات على عقوبات استخدام أجهزة تقوية الشبكة، حيث يعاقب بغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه، وذلك لكل من استخدم أجهزة تقوية الشبكات، سواء كان بهدف استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى إذا تكرر الجرم.