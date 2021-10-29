تساؤلات عديدة حول حقيقة زيادة سرعة الإنترنت وتقوية شبكات المحمول والمناطق المستفيدة، وهناك جهود كبيرة تبذلها الحكومة بهدف تقوية شبكات الإنترنت والمحمول في عدد من المناطق، وذلك من أجل تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، ولا سيما أنّ هناك شكاوى عديدة في بعض المناطق بشأن بطء سرعة الإنترنت.

حقيقة زيادة سرعة الإنترنت

وحول حقيقة زيادة سرعة الإنترنت وتقوية شبكات المحمول، أكدت مصادر من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه يجري حاليًا العمل على تقوية شبكات الإنترنت والمحمول، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنّ الهدف من هذا الأمر هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في عدد من المناطق والمحافظات، مشيرة إلى خطة تحسين شبكات الإنترنت والمحمول في أكثر من محافظة.

خطة تحسين شبكات الإنترنت والمحمول

وكشفت المصادر ملامح الخطة التي سيتم تنفيذها لتحسين شبكات الإنترنت والمحمول، ويأتي في مقدمتها مد كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» إلى جميع أبراج المحمول.

واستكملت: «زيادة عدد أبراج المحمول، حتى تصل إلى 50 ألف برج، حيث إنها في الوقت الحالي يتراوح عددها في الوقت الحالي بين 25 و30 ألفًا»، لافتًا إلى أن تكلفة إنشاء البرج الواحد تقدر بنحو مليوني جنيه.

بشرى سارة للمواطنين

زفَّ النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشرى سارة للمواطنين، قائلًا: «اللجنة ناقشت مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مشكلات، سرعة الإنترنت وجودة الشبكات، ويجري حاليا العمل على حل المشكلات المتعلقة بسرعة الإنترنت وضعف الشبكات».

وأضاف بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك متابعة دورية لمعرفة المشكلات والملاحظات والشكاوى بشأن سرعة الإنترنت وضعف شبكات المحمول، كما أن اللجنة ستخصص جانبًا من اجتماعاتها للتعرف على الشركات المصرية العاملة في هذا المجال.